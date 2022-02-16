«ДНР»: Еще 2 277 заболевших коронавирусом, 10 человек умерли

В отдельных районах Донецкой области за сутки, 15 февраля, выявили 2 277 случаев коронавируса. Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ДНР».

За указанный период от осложнений умерли 10 человек, выписаны после выздоровления 625 пациентов.



За все время пандемии «ДНР» признает 145 751 заболевшего COVID-19. Из них 112 512 человек выздоровели, летальных случаев — 9 616.

Продолжают болеть 23 623 пациента.



Кроме того, за сутки выявлен 142 случая пневмоний, из них госпитализировано 94 человека. Всего на лечении находится 1 255 пациентов с пневмониями, в том числе 538 на кислородной поддержке (+38 за сутки).



У правительства Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.