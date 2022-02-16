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В Минобороны признали, что хакеры нашли уязвимые места в сайте ведомства

16 февраля 2022, 13:35

В Минобороны признали, что хакеры нашли уязвимые места в сайте ведомства

Официальный сайт Министерства обороны Украины вчера, 15 февраля, испытал беспрецедентную DDoS-атаку, направленную на максимальную загрузку серверных мощностей, на которых работает сайт, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Злоумышленники наверняка знали, что сайт защищен от классических DDoS-атак, поэтому прибегли к поиску уязвимых мест в коде самого сайта. Мы можем констатировать, что это им, к сожалению, удалось», — отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что их специалисты при поддержке всех субъектов, причастных к обеспечению кибербезопасности, осуществили настройку дополнительной защиты и выполнили технические работы по восстановлению штатного функционирования веб-портала.

«Нам также предложили поддержку партнеры из США, предоставив технические консультации и сервисы дополнительной защиты, что еще раз является подтверждением политических договоренностей по сотрудничеству в сфере кибербезопасности, достигнутых еще в ноябре 2021 года», — подчеркнули в Минобороны.

Прежде чем возобновить работу сайта, специалисты ведомства «выяснили причины нарушения его функционирования, скоординировали свои действия с СНБО, СБУ, Госспецсвязи, а также со специалистами других структур, также подвергшихся атаке».

«Такая кибератака на сайт Министерства обороны дала нам возможность укрепить киберзащиту сайта и наладить тесное сотрудничество и с зарубежными партнерами, и между коллегами из разных украинских ведомств. Министерство обороны Украины без избыточного трагизма, но с осмотрительностью осознает, что атаки будут продолжаться и иногда будут приводить к временному нарушению его работы, по крайней мере, пока сайт не будет профессионально обновлен. Обновление программного обеспечения сайта запланировано и состоится в плановом порядке», — подытожили в Минобороны.

15 февраля интернет-ресурсы министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины, а также Приватбанка и Ощадбанка подверглись кибератаке.

В Госспецсвязи заявили, что мощная DDоS-атака на ряд информационных ресурсов Украины наблюдается начиная со второй половины дня 15 февраля.

Украинским специалистам удалось восстановить работу интернет-ресурсов Приватбанка и Ощадбанка после кибератаки.

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