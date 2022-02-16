Минобороны РФ заявило об отводе военных из Крыма по завершении учений

Министерство обороны РФ объявило об отводе подразделений Южного военного округа из оккупированного Крыма после завершения «тактических учений» на полигонах полуострова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Военные РФ возвращаются в пункты постоянной дислокации военными эшелонами, следует из заявления Минобороны РФ. Туда также погружена бронетехника: танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки.



По прибытии технику подготовят к проведению очередного этапа боевой учебы.



В Минобороны добавили, что в Вооруженных Силах РФ продолжается «комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ».

Во вторник Министерство обороны России объявило о возвращении военных в пункты постоянной дислокации по окончании учений, подразделения Южного военного округа и Западного военного округа уже начали погрузку на транспорт.



НАТО не видит свидетельств деэскалации вокруг украинских границ. Генсек Альянса Йенс Столтенберг отметил, что сохранение близ Украины тяжелой военной техники может позволить РФ в случае необходимости, быстро вернуть войска к границе.