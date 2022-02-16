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Боррель подчеркнул важность переговоров в деэскалации ситуации вокруг Украины

16 февраля 2022, 15:06

Боррель подчеркнул важность переговоров в деэскалации ситуации вокруг Украины

Обнадеживающие сигналы в ситуации вокруг Украины появились в последние дни, но есть и элементы, вызывающие беспокойство. Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель на сегодняшней пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, передает «Интерфакс-Украина».

«Есть обнадеживающие знаки, но есть также вызывающие беспокойство события, как, например, голосование в Думе с просьбой к Путину признать независимость двух так называемых республик на Донбассе», — сказал он.

«Мы пока не знаем, как поступит Путин, но что ясно: мы должны опираться на два подхода одновременно — во-первых, волю к переговорам с готовностью вести их. Потому что да, Россия тоже обеспокоена ее безопасностью, которые нужно учитывать», — отметил Боррель.

«И также мы должны подготовить наши возможности реагирования, наши инструменты сдерживания — санкции. Мы над ними работаем и готовы действовать. Но прежде мы остаемся готовыми вести переговоры по поиску дипломатического решения для худшего кризиса, которого ЕС не знал от окончания холодной войны», — подчеркнул глава европейской дипломатии.

По его словам, примером единства ЕС стала ситуация с письмами главы МИД РФ Сергея Лаврова США и НАТО о гарантиях безопасности.

«Почему такой поворот событий с российской стороны? <...> В первую очередь потому, что они поняли, что европейский фронт един и что мы чрезвычайно солидарны», — пояснил Боррель.

Поэтому Москва совершила «маневр» с письмом 27 членам ЕС «с замыслом получить 27 разных ответов».

«Но господин Лавров не добился результата, поскольку мы написали только одно письмо, тем самым сэкономив ему время для чтения 27 абсолютно идентичных писем. Он получил только одно письмо, представляющее позицию Европейского Союза от имени 27 государств-членов», — отметил Боррель.

По его убеждению, это - хороший пример того, как европейцы могут работать бок о бок и в сотрудничестве со своими союзниками — США и другими странами, которые разделяют позицию Евросоюза.

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