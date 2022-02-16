Зеленский посетил военные учения в Ровенской области

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ровенскую область проверил ход тактических учений подразделений Вооруженных сил Украины и других сил безопасности и обороны, которые проходят в рамках командно-штабных учений «Заметіль-2022». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Зеленский осмотрел образцы вооружений, переданных Украине иностранными партнерами. В частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, ракетный комплекс Stinger.



Отмечается, что силы безопасности и обороны «на практике отработали ведение боевых действий в пограничной полосе по срыву организованного выдвижения условного противника и его уничтожению». «Подразделения производили огневое поражение техники и личного состава врага во время его выдвижения, развертывания и наступательных действий», — уточняет пресс-служба президента.

Указано, что в учебном бою военные подразделения активно применяли, в частности, боевую авиацию, отечественные и иностранные беспилотные авиационные комплексы, среди прочего Bayraktar ТВ2, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, современные противотанковые управляемые ракеты отечественного производства «Стугна-П», «Корсар» и предоставленные нашими партнерами NLAW, FGM-148 Javelin, SMAW M-141.



«Глава государства ознакомился с работой оперативного состава на командном пункте механизированной бригады, где отметил высокий уровень подготовки военнослужащих при управлении подразделениями бригады, силами и средствами подразделений других составляющих сил безопасности и обороны в ходе выполнении задач в определенной зоне», — говорится в сообщении

Сегодня вечером Зеленский посетит Мариуполь в Донецкой области.