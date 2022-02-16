В СБУ допустили, что спецслужбы России устроили кибератаку на Украину

В продолжающихся со вчерашнего дня DDoS-атаках Служба безопасности Украины заметила след иностранных спецслужб. В ведомстве высказали предположение, что к этому может быть причастна Россия. Об этом на брифинге заявил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.



По его словам, пока рано называть конкретных исполнителей, но, учитывая стоимость подобных атак, вывод напрашивается сам собой.



«Уже сегодня мы видим следующее: стоимость такой атаки достигает несколько миллионов долларов. Не может какой-то хакер или даже группа хакеров потратить такие средства, чтобы потом не получить никакой материальной выгоды», — пояснил Витюк.



Он подчеркнул, что кибератаки таких масштабов могут проводиться только государствами.



«Фактически это означает, что создается специальная инфраструктура для таких атак, потому что купить на черном рынке такую DDoS-атаку невозможно. Мы четко видим здесь след иностранных спецслужб», — отметил Витюк, уточнив, что есть отдельные признаки сходства с кибератаками 13-14 января.



«Мы видим определенное сходство инфраструктуры и можем предварительно говорить, что они связаны. Единственная страна, которая заинтересована в таких ударах по нашему государству, это Россия. Но это будет установлено в рамках расследования», — подытожил Витюк.

15 февраля интернет-ресурсы министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины, а также Приватбанка и Ощадбанка подверглись кибератаке.



В Госспецсвязи заявили, что мощная DDоS-атака на ряд информационных ресурсов Украины наблюдается начиная со второй половины дня 15 февраля.



Украинским специалистам удалось восстановить работу интернет-ресурсов Приватбанка и Ощадбанка после кибератаки.