Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В СБУ допустили, что спецслужбы России устроили кибератаку на Украину

16 февраля 2022, 15:28

В СБУ допустили, что спецслужбы России устроили кибератаку на Украину

В продолжающихся со вчерашнего дня DDoS-атаках Служба безопасности Украины заметила след иностранных спецслужб. В ведомстве высказали предположение, что к этому может быть причастна Россия. Об этом на брифинге заявил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

По его словам, пока рано называть конкретных исполнителей, но, учитывая стоимость подобных атак, вывод напрашивается сам собой.

«Уже сегодня мы видим следующее: стоимость такой атаки достигает несколько миллионов долларов. Не может какой-то хакер или даже группа хакеров потратить такие средства, чтобы потом не получить никакой материальной выгоды», — пояснил Витюк.

Он подчеркнул, что кибератаки таких масштабов могут проводиться только государствами.

«Фактически это означает, что создается специальная инфраструктура для таких атак, потому что купить на черном рынке такую DDoS-атаку невозможно. Мы четко видим здесь след иностранных спецслужб», — отметил Витюк, уточнив, что есть отдельные признаки сходства с кибератаками 13-14 января.

«Мы видим определенное сходство инфраструктуры и можем предварительно говорить, что они связаны. Единственная страна, которая заинтересована в таких ударах по нашему государству, это Россия. Но это будет установлено в рамках расследования», — подытожил Витюк.

15 февраля интернет-ресурсы министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины, а также Приватбанка и Ощадбанка подверглись кибератаке.

В Госспецсвязи заявили, что мощная DDоS-атака на ряд информационных ресурсов Украины наблюдается начиная со второй половины дня 15 февраля.

Украинским специалистам удалось восстановить работу интернет-ресурсов Приватбанка и Ощадбанка после кибератаки.

Еще по теме

Организации
Спецслужбы СБУ
Прочее
Кибератаки кибербезопасность DdоS-атаки

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:42
Убитый на Донбассе командир подразделения «ЛНР» был россиянином — СМИ
15:56
В Донецке и Горловке с марта подорожает проезд в общественном транспорте
12:48
«ДНР»: Еще 2 277 заболевших коронавирусом, 10 человек умерли
08:57
«ЛНР» за сутки выявила 344 заболевших коронавирусом, семеро человек умерли
21:34
Помощь НАТО, признание «Л-ДНР», возвращение Ахметова. Главное
16:35
Путин напомнил о Минских соглашениях, комментируя обращение Госдумы о признании ОРДЛО
16:31
«ЛНР» заявила о «предотвращении теракта» в Луганске
16:03
Пушилин и Пасечник готовы к любому решению Путина относительно признания «Л-ДНР»
14:29
В Донецке вновь сообщили о минировании зданий, люди эвакуированы
10:46
«ДНР»: Еще более 2500 заболевших ковидом, 9 человек умерли
08:47
Новые медиапотери «ДНР»: «Первый республиканский телеканал» удален из YouTube
08:27
«ЛНР»: за сутки еще 524 случая COVID-19
23:09
«Думаю, решение будет правильным». Пушилин все же высказался об обращении к Путину о признании ОРДЛО
22:34
Обращение Зеленского, особый статус, отъезд олигархов. Главное
22:11
«ДНР» заявила о вакцинации почти полумиллиона человек в ОРДО
все новости
18:25
Министры обороны НАТО призвали РФ вывести войска из Украины
18:22
Боевики обстреляли украинских военных из запрещенных «Минском» минометов
17:56
Россия — угроза: Зеленский утвердил стратегию обеспечения госбезопасности
17:38
Алина Паш отказалась представлять Украину на Евровидении
17:24
Американский беспилотник и самолет провели разведку над Киевом, Донбассом и Крымом
17:17
Министры «Большой семерки» проведут экстренный саммит по ситуации вокруг Украины
17:06
Скорый и жесткий ответ: Блинкен предостерег РФ от признания «Л-ДНР»
16:42
Убитый на Донбассе командир подразделения «ЛНР» был россиянином — СМИ
16:42
Трагедия MH17: Верховная Рада продлила соглашение с Нидерландами о расследовании
16:22
Мариупольский горсовет нашел место для размещения бригады теробороны
15:56
В Донецке и Горловке с марта подорожает проезд в общественном транспорте
15:53
Зеленский об отводе войск РФ: Пока это только заявления
15:28
В СБУ допустили, что спецслужбы России устроили кибератаку на Украину
15:28
Зеленский посетил военные учения в Ровенской области
15:14
РФ обещает настаивать на отказе НАТО принимать Украину
все новости
ВИДЕО
Почему «ДНР» не открывает КПВВ, что предсказывает Пушилин. Дайджест НД ►
13 февраля, 21:24
Новые требования Киева к Москве, итоги «нормандских» переговоров. Донбасс сегодня ►
12 февраля, 21:25
Как работают «Русские центры» на Донбассе и что с ними не так ►
10 февраля, 19:05

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция