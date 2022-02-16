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В Донецке и Горловке с марта подорожает проезд в общественном транспорте

16 февраля 2022, 15:56

В Донецке и Горловке с марта подорожает проезд в общественном транспорте

Проезд в общественном транспорте Горловки с 1 марта подорожает на 4 рубля (1,5 гривны). Соответствующее распоряжение появилось сегодня на сайте подконтрольной группировке «ДНР» администрации города.

Подобное решение принято и в Донецке, сообщает сепаратистский ресурс «ДАН». «Повышение проезда будет с 1 марта на четыре рубля», — сказал директор КП «Донэлектроавтотранс» Юрий Атаманов.

Он добавил, что прежде всего речь идет о муниципальном транспорте — трамваях, троллейбусах и автобусах большой вместимости, однако планируется и повышение в маршрутных такси.

Сейчас на горловских автобусных маршрутах цена проезда составляет 14 рублей (5,25 грн), в электротранспорте — 5 рублей (1,9 грн), в Донецке одна поездка равна 14-15 (5,25-5,6 грн) и 6 рублям (2,25) соответственно.

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