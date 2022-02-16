Мариупольский горсовет нашел место для размещения бригады теробороны

Бывший мариупольский интернат №2 передают в пользование военным для размещения бригады территориальной обороны. Об этом стало известно сегодня на сессии городского совета, передает «ТВ-7».



«Мы принимаем сегодня это решение, потому что это важно для безопасности города. Чтобы создать все условия подготовки для тех людей, которые придут и станут на защиту нашего города и страны. Поэтому такая срочность. Эту задачу мы получили в пятницу и сегодня голосуем», - заявил мэр Вадим Бойченко.



До недавнего времени 109-я отдельная бригада территориальной обороны базировалась на территории бывшей школы по улице Куинджи. Для переезда облгосадминистрация передала имущество на Азовстальской, 150 в собственность городской общины. А Мариуполь – в аренду военным.



По словам первого заместителя командира бригады Руслана Бахтина, нынешние условия недостаточно мощны для выполнения возложенных задач.



«На кадры управления отдельной бригады возлагается очень важная роль руководства и контроля подготовки сил и средств управления и взаимодействия подразделений территориальной обороны, участие в усиленной охране границы, участие в защите населения и многое другое», - рассказал военнослужащий.

Президент Владимир Зеленский на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей, который состоялся 11 февраля в Харькове, поручил главам нескольких облгосадминистраций доукомплектовать силы территориальной обороны в двухнедельный срок. В противном случае они могут потерять должность.

По его словам, недостаточный уровень подготовки зафиксирован в том числе в Мариуполе Донецкой области.