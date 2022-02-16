Трагедия MH17: Верховная Рада продлила соглашение с Нидерландами о расследовании

Верховная Рада продлила до 1 августа 2023 года соглашение между Украиной и Нидерландами о Международной миссии защиты расследования по катастрофе MH17, в которой в 2014 году погибли 298 человек. За это решение проголосовали 304 народных депутата.



В пояснительной записке говорится, что продление срока действия соглашения будет «способствовать дальнейшему практическому привлечению нидерландской стороны к расследованию причин авиационной катастрофы».



В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между министрами иностранных дел Украины и Нидерландов от 24 июля 2014 года украинская сторона передала Нидерландам полномочия на проведение расследования причин и последствий этой катастрофы.



Самолет «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек — все находившиеся на борту. С согласия Украины, на территории которой произошла трагедия, международное расследование — и техническое, и уголовное — возглавили Нидерланды, граждан которых было больше среди погибших.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Украина надеется на вынесение судом в Гааге до конца года приговора по делу о сбитом рейсе МН17 в небе над Донбассом.