«ДНР» назначила нового «мера» Макеевки

Владислав Ключаров сменил Сергея Голощапова на должности «мэра» Макеевки. Соответствующие «указы» главы «ДНР» Дениса Пушилина опубликованы сегодня на его сайте.



Как следует из первого «указа», Голощапов отстранен от «должности». Следующим на эту «должность» назначен Ключаров.



В декабре 2021 года Голощапова задержали по подозрению в коррупции.



Владислав Ключаров является уроженцем Макеевки. С 2013 года и до недавнего времени он занимал должность заместителя председателя республиканского комитета по земельным ресурсам Крыма сначала при Украине, а после оккупации полуострова — при России.