Министры «Большой семерки» проведут экстренный саммит по ситуации вокруг Украины

Министры иностранных дел G7 планируют провести экстренную встречу в Мюнхене по ситуации вокруг Украины на фоне возможного российского вторжения. Об этом сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на источники.



Представитель министерства иностранных дел Германии сообщил, что министры иностранных дел встретятся в Мюнхене в субботу «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности. Вслед за переговорами ожидается виртуальный саммит лидеров «большой семерки», на котором они подтвердят единство группы в поддержке Украины.



В повестку дня глав МИД G7 включены санкции, которые будут введены против России в случае вторжения.



Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида провел телефонные переговоры со своим британским коллегой Борисом Джонсоном. Стороны согласились, что для Токио и Лондона является неприемлемым одностороннее изменение силой статуса-кво Украины. Кроме того, накануне Кисида провел переговоры по телефону по отдельности с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Во вторник Министерство обороны России объявило о возвращении военных в пункты постоянной дислокации по окончании учений, подразделения Южного военного округа и Западного военного округа уже начали погрузку на транспорт.



НАТО не видит свидетельств деэскалации вокруг украинских границ. Генсек Альянса Йенс Столтенберг отметил, что сохранение близ Украины тяжелой военной техники может позволить РФ в случае необходимости, быстро вернуть войска к границе.