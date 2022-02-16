Американский беспилотник и самолет провели разведку над Киевом, Донбассом и Крымом

Сегодня, 16 февраля, американский беспилотный летательный аппарат курсировал от Киева до Донбасса, а над оккупированным Крымом пролетел разведывательный самолет США. Об этом пишет «Украинская правда»» со ссылкой на средство отслеживания летательных аппаратов Flight Radar.



По имеющимся данным, разведывательный беспилотник Военно-воздушных сил США Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk утром 16 февраля вылетел в районе Мальты в Средиземном море и направился в Украину.



В течение первой половины дня он провел воздушную разведку над Днепропетровской областью, прифронтовыми районами Донецкой и Луганской областей, двигался вдоль Полтавщины в сторону Киева и Житомира и повторял этот маршрут несколько раз.



Около 16:00 он летел над Румынией в направлении своего места дислокации под Мальтой, возможно, на палубу корабля Военно-морских сил США.



Утром в среду также был замечен разведывательный самолет Boeing RC-135V Rivet Joint, который вылетел с аэродрома Ханья на Крите, пролетал мимо оккупированного Крыма и побережья Краснодарского края в России. Около 16:00 он вернулся на аэродром на Крите.