Россия — угроза: Зеленский утвердил стратегию обеспечения госбезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о стратегии обеспечения государственной безопасности. Документ опубликован на сайте главы государства.



«Государственная политика в сфере государственной безопасности направляется на предупреждение, своевременное выявление и предотвращение внешних и внутренних угроз государственной безопасности Украины, прекращение разведывательных, террористических, диверсионных и других противоправных посягательств специальных служб иностранных государств, а также организаций, отдельных групп и лиц на государственную безопасность Украины, устранение условий, приводящих к этим угрозам и причинам их возникновения», — так в стратегии сформулирована цель государственной политики в сфере госбезопасности.



В документе отмечается, что Российская Федерация для реализации своих стратегических целей в Украине, в том числе компрометации ее государственности, продолжает гибридную войну, системно применяет политические, экономические, информационно-психологические и другие средства, кибератаки.



«Оккупационная администрация Российской Федерации, которую создают ее государственные органы и структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, и подконтрольные Российской Федерации самопровозглашенные органы, узурпировавшие выполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины, грубо нарушают принципы и нормы международного права и свободы человека и гражданина, их деятельность угрожает государственной безопасности Украины», — указано в стратегии.



Также отмечается, что деструктивная пропаганда за границей и внутри страны «разжигает рознь, провоцирует конфликты и подрывает общественное единство».



«Отсутствие целостной информационной политики государства, недостаточная развитость национальной информационной инфраструктуры, слабость системы стратегических коммуникаций затрудняют нейтрализацию этой угрозы на фоне информационной экспансии Российской Федерации, в частности путем расширения собственной информационной инфраструктуры и контролируемых ею структур на временно оккупированных территориях АР Крым и Севастополя, а также в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», — говорится в тексте документа.



В числе угроз упоминаются олигархи, которыми установлен контроль над стратегическими предприятиями и отраслями национальной экономики, в том числе через влияние политических институтов и процессов.