Министры обороны НАТО призвали РФ вывести войска из Украины

Министры обороны стран-членов НАТО приняли заявление в связи с ситуацией в Украине и вокруг нее, призвав Россию избрать путь дипломатии и вывести силы из Украины. Заявление было принято в среду в Брюсселе на заседании Североатлантического совета организации, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы серьезно обеспокоены очень крупномасштабным, ничем не спровоцированным и необоснованным наращиванием российской военной мощи в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси. Мы самым решительным образом призываем Россию избрать путь дипломатии и немедленно прекратить наращивание и вывести свои силы из Украины в соответствии со своими международными обязательствами и обязательствами. Мы по-прежнему привержены нашему двуединому подходу к России: сильное сдерживание и оборона в сочетании с открытостью к диалогу», — заявили министры.



Они также констатировали, что действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности.



«Вследствие этого и для обеспечения защиты всех союзников мы размещаем дополнительные сухопутные силы в восточной части Североатлантического союза, а также дополнительные морские и воздушные средства, как было объявлено союзниками, и повышаем боеготовность наших сил. Наши меры были и остаются превентивными, соразмерными и не приводящими к эскалации. Мы готовы и дальше укреплять нашу оборонительную и сдерживающую позицию, чтобы реагировать на все непредвиденные обстоятельства», — пояснили министры.



В заявлении также указано, что приверженность союзников статье 5 Вашингтонского договора непоколебима.



«Мы объединились, чтобы защищать друг друга», — сказано в тексте.



Кроме того, министры отметили, что НАТО по-прежнему «привержена основополагающим принципам европейской безопасности, в том числе тому, что каждая страна имеет право выбирать свои собственные механизмы безопасности».



«Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ. Как уже говорилось ранее, любая дальнейшая российская агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и будет стоить дорого», — подчеркивается в заявлении.



Министры также сообщили, что НАТО и союзники продолжают дипломатию и диалог с Россией по вопросам евроатлантической безопасности, в том числе на самом высоком уровне.



«Мы поддерживаем все эти усилия, равно как и усилия в "Нормандском формате" по реализации Минских договоренностей. Мы выразили готовность участвовать в возобновленном диалоге по европейской безопасности, инициированном Польшей в качестве нынешнего председателя ОБСЕ» — сказано в заявлении.



Главы оборонных ведомств также констатировали, что «сделали России предметные предложения по укреплению безопасности всех государств евроатлантического региона и ждем ответа».



«Мы неоднократно предлагали и продолжаем предлагать дальнейший диалог в рамках Совета Россия-НАТО и готовы вступить в него. Мы настоятельно призываем Россию ответить взаимностью и выбрать дипломатию и деэскалацию», — подчеркнули министры.

Во вторник Министерство обороны России объявило о возвращении военных в пункты постоянной дислокации по окончании учений, подразделения Южного военного округа и Западного военного округа уже начали погрузку на транспорт.



НАТО не видит свидетельств деэскалации вокруг украинских границ. Генсек Альянса Йенс Столтенберг отметил, что сохранение близ Украины тяжелой военной техники может позволить РФ в случае необходимости, быстро вернуть войска к границе.