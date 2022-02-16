Боевики обстреляли украинских военных из запрещенных «Минском» минометов

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе дважды — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Украинские позиции обстреляли в районе Станицы Луганской и Новозвановки, боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм.



Вблизи поселка Лобачево НВФ сбросили выстрел ВОГ-17 с беспилотника.



В сторону Луганского боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а недалеко от Марьинки — обстреливали позиции украинских военных из стрелкового оружия.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, уточнили в штабе.