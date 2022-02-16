Инвесторы пытаются вывести капитал из Украины — Шмыгаль

Инвесторы пытаются вывести свой капитал из Украины на фоне распространяемых в медиа сообщений об угрозе российского вторжения. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе телемарафона в среду вечером.



«Мы говорим о серьезном экономическом вызове. Для нашей экономики на сегодня нет реальных макроугроз в части колебания курса, в части дальнейшего раскручивания инфляции, но под давлением информационных угроз инвесторы стараются вывести свой капитал из Украины», — сказал Шмыгаль.



Такая тенденция негативно сказывается на курсе доллара и расходах, к которым прибегает Национальный банк для поддерживания стабильности, отметил премьер.

13 февраля УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что из Киева вылетело примерно 20 частных самолетов и чартеров бизнесменов и народных депутатов.



14 февраля президент Владимир Зеленский обратился к уехавшим олигархам и народным депутатам, призвал их вернуться и «достойно пройти тест на гражданина Украины».