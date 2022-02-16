Хочу верить, что без нас с Россией ни о чем не договаривались — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что все решения в отношении Украины принимаются в Украине, и надеется, что без нее с Россией ни о чем не договариваются. Об этом он сказал в ходе включения в эфир телемарафона ко Дню единения из Мариуполя.



Зеленский отметил, что совместное давление дипломатии на Россию, по его мнению, сработало.



«На 100% не могу сказать, но хочу верить, что отдельно дипломатия с Россией без нас не договаривалась. Хочу в это верить, хотя мы понимаем, что есть сигналы разные. Но не то время, чтобы просто верить в сигналы, надо иметь доказательства этого. Тем не менее, мы не боимся даже тех небольших договоренностей, которые могут быть за нашей спиной, потому что большинство лидеров мира поддерживает именно нашу позицию, потому что в нашей позиции — правда», — заявил Зеленский.



Он подчеркнул, что в отношении Украины центр принятия решений — это Украина и украинское общество.



«Я не могу на 100% утверждать, что те или иные лидеры не проводят свои беседы с Российской Федерацией и о чем-то не думают — о будущем, о своем участии в будущем, кто-то хочет кому-то понравиться — причин может быть очень много. Но все решения по Украине принимаются именно в Украине, и потому к нам приезжают, в Украину, очень важные для нас лидеры и партнеры», — добавил президент.