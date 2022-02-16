В Донецке школьники вернутся к очному обучению

В оккупированном Донецке общеобразовательные учреждения с 17 февраля переходят на очную форму обучения. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



1 февраля группировка «ДНР» в связи с обострением эпидемической обстановки перевела школы на дистанционное обучение, а с 10 февраля — университеты.



По состоянию на 16 февраля «ДНР» признает 145 751 заболевшего COVID-19. Из них 112 512 человек выздоровели, летальных случаев — 9 616.



У правительства Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.