Зеленский заявил, что Украина должна усиливать вещание своего телевидения на Донбассе

Украина должна распространять вещание своего телевидения на Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе визита в Донецкую область, передает пресс-служба главы государства.



Президент провел совещание по ситуации с безопасностью и готовности к отражению вооруженной агрессии Российской Федерации.



Как сообщает пресс-служба, в совещании принимали участие представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине.



С докладом об оперативной ситуации в зоне проведения ООС выступил командующий Объединенными силами Александр Павлюк и руководители других силовых структур.



Главы Донецкой и Луганской областных госадминистраций Павел Кириленко и Сергей Гайдай сообщили о процессе формирования подразделений территориальной обороны и о ситуации в сфере безопасности в регионах.



При этом Владимир Зеленский задал вопрос о настроениях граждан в Донецкой и Луганской областях и отметил важность противодействия российской пропаганде. Он отметил, что нужно усиливать влияние украинских средств массовой информации среди жителей Донбасса.



«Мы должны распространять вещание украинского телевидения и влияние других наших СМИ», — сказал президент.

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