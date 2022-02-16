«ДНР»: С марта проезд в транспорте подорожает еще в трех городах

Тариф на проезд в общественном транспорте Харцызска, Иловайска и Зугрэса подорожает с 1 марта. «Распоряжение» об этом издала подконтрольная группировке «ДНР» «администрация» Харцызска.



«Согласовать повышение тарифов на услуги по перевозке пассажиров на автобусных городских маршрутах общего пользования городов Харцызска, Зугрэса, Иловайска на 4 рубля (1,5 гривны — Ред.) с 1 марта 2022 года», — говорится в «документе».



Сейчас цена проезда на автобусах и маршрутках в этих городах составляет 14 рублей (5,25 грн).

Ранее сообщалось, что с 1 марта подорожает проезд в общественном транспорте Горловки, также на 4 рубля (1,5 гривны). Аналогичное решение было принято и в Донецке. Сейчас в Горловке цена проезда в маршрутках составляет 14 рублей (5,25 грн), в электротранспорте — 5 рублей (1,9 грн), в Донецке одна поездка стоит 14-15 (5,25-5,6 грн) и 6 рублей (2,25 грн) соответственно.