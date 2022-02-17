Более 33 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За среду, 16 февраля, в Украине выявили 33 330 случаев заражения коронавирусом, что на 1 817 случаев больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровел 27 441 пациент, умерли 259 человек. Вчера госпитализировали 3 284 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 4 637 260 человек. Из них выздоровели 3 866 755 пациентов, а умерли 103 824 человека.



Вчера вакцинировались 66 082 человек.



С начала прививочной кампании в Украине вакцинировались 15 631 689 человек, из них получили первую дозу — 15 631 687 человек, получил две дозы — 15 043 831 человек. Получили дополнительную дозу — 25 353 человека, бустерную дозу — 617 082 человека. В общей сложности проведено 31 317 953 прививки.

Минздрав не планирует вводить локдаун в Украине из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон».



В январе в Украине была введена бустерная доза вакцины от коронавируса для всех привитых возрастом от 18 лет.



Срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса в Украине сокращен с 365 дней до 270 дней. При этом действие сертификата будет продолжено еще на 270 дней после того, как человек сделает третью — бустерную — прививку.



Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.