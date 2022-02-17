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Штаб ООС: С начала суток боевики били из тяжелой артиллерии

17 февраля 2022, 08:25

Штаб ООС: С начала суток боевики били из тяжелой артиллерии

За минувшие сутки, 16 февраля, незаконные вооруженные формирования восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, два из которых с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

Боевики вели обстрелы по околицам Станицы Луганской и Новозвановки, применяяминометы 82 мм .

Поблизости Лобачево и Водяного они задействовали беспилотники, при помощи которых сбросили выстрелы ВОГ-17 и ВОГ-25.

В сторону Луганского НВФ открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Поблизости Марьинки они стреляли из стрелкового оружия.

В направлении Сизого боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также по Катериновке — из станковых противотанковых гранатометов и автоматических гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» обвинили ВСУ в обстреле своих позиций. Сегодня «ДНР» заявила о «резком обострении обстановки» на линии соприкосновения. Утверждается, что нарушения режима «тишины» зафиксированы в направлении Коминтерново, Октября, Петровского, Новоласпы.

Группировка «ЛНР» заявила об обстрелах в направлении Сокольников, Золотого-5, Веселенького, Нижнего Лозового, Нижнего-Донецкого.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, заявили в группировках.

В штабе ООС отметили, что с полуночи по состоянию на 7:00 17 февраля зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

По околицам Причепиловки боевики вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Поблизости Водяного они обстреливали украинские позиции из минометов калибра 120 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Трехсторонняя контактная группа 22 декабря 2021 года договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы полностью не прекратились, хоть их количество и уменьшилось.

26 января в Париже состоялась встреча политсоветников лидеров стран Нормандского формата. Стороны согласовали коммюнике, в котором, в частности, поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе, который должен действовать без каких-либо условий.

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