«ЛНР»: 219 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки, 16 февраля, в отдельных районах Луганской области зарегистрировали 219 новых случаев заражения коронавирусом.



Выздоровели 167 пациентов, от осложнений четверо ранее заболевших.



Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ЛНР».



В отдельных районах Луганской области с начала пандемии зарегистрированы 26 849 случаев COVID-19. За этот период были выписаны из медучреждений 20 200 человек, а 3 243 человека умерли от осложнений.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.