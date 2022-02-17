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СБУ объявила заочное подозрение «заместителю генпрокурора ЛНР»

17 февраля 2022, 09:50

СБУ объявила заочное подозрение «заместителю генпрокурора ЛНР»

Сотрудники СБУ объявили гражданке Украины, занимающей пост «заместителя генпрокурора ЛНР», заочное подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

По данным следствия, 21 декабря 2017 года на пленарном заседании «народного совета ЛНР» гражданка Украины была назначена на должность «заместителя генерального прокурора ЛНР».

До настоящего времени «должностное лицо» с целью придания вида легитимности процесса функционирования «генпрокуратуры ЛНР» осуществляет деятельность, направленную на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, говорится в сообщении.

Утверждается, что подозреваемая осуществляет контроль за деятельностью подразделений «ведомства», организует поддержку обвинения «прокурорами» в «судах ЛНР» и контролирует ход досудебных расследований, предоставляет указания, направленные на внесение изменений в правоохранительную систему Украины на территории, временно неподконтрольной Украине, а также подписывает документы, направленные на узаконивание деятельности «прокуратуры» и придание ей легитимного вида.

В настоящее время подозреваемая скрывается от органов следствия и суда. Правоохранители решают вопрос об объявлении ее в розыск, отметили в прокуратуре.

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