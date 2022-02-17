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Резников оценил публикации СМИ о российском вторжении в Украину

17 февраля 2022, 11:02

Резников оценил публикации СМИ о российском вторжении в Украину

«Инсайды» западных СМИ о вторжении России преследуют разные цели. Об этом заявил в интервью министр обороны Украины Алексей Резников, передает «РБК-Украина».

Он отметил, что информационные вбросы преследуют различные цели.

«"Желтая пресса" делает это с одной целью, более серьезная старается отслеживать и давать истинную правду. При этом каждый делает свою работу» , — сказал Резников.

По его словам, Украина отслеживает изменения обстановки вокруг границ, сверяет это с данными, которые получает от коллег и партнеров, разведывательных сообществ разных стран. Фактаж совпадает, подчеркивает глава Минобороны.

«Но оценки, предположения, гипотезы и версии потом выстраиваются очень по-разному. И они очень сильно зависят от повестки дня той страны, откуда, собственно, и происходит этот информационный выход. Здесь нет единого объяснения, у каждого своя повестка и своя цель. Наша цель — сохранить спокойствие и стабильность, и, значит, устойчивость в обществе», — подытожил Резников.

Последний отчет украинской разведки, составленный в среду, 16 февраля, не содержит никаких доказательств того, что Россия отводит свои войска от границ Украины. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью агентству Reuters.

15 февраля министерство обороны России объявило о возвращении военных в пункты постоянной дислокации по окончании учений, подразделения Южного военного округа и Западного военного округа уже начали погрузку на транспорт.

НАТО не видит свидетельств деэскалации вокруг украинских границ. Генсек Альянса Йенс Столтенберг отметил, что сохранение близ Украины тяжелой военной техники может позволить РФ в случае необходимости быстро вернуть войска к границе.

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