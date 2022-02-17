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Омбудсвумен требует освободить из плена «ДНР» приговоренного к 16 годам тюрьмы за «подготовку теракта»

17 февраля 2022, 10:04

Омбудсвумен требует освободить из плена «ДНР» приговоренного к 16 годам тюрьмы за «подготовку теракта»

Гражданин Украины, отец восьмерых детей Анатолий Архипов незаконно удерживается в Макеевской исправительной колонии № 32 на территории ОРДО. Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Анатолий – житель города Красногоровка Марьинского района Донецкой области. Работал водителем скорой помощи.

Мужчина был задержан 16 октября 2017 года, когда возвращался из временно оккупированного Донецка от сына.

Во время прохождения контроля на КПВВ «Александровка» представители оккупационной администрации «ДНР» подбросили взрывчатку в машину Анатолия.

Три года Анатолий провел в СИЗО Донецка. В 2020 году «верховный суд ДНР» приговорил его к 16 годам лишения свободы за якобы «шпионаж, незаконное хранение, контрабанду оружия и подготовку террористического акта», отмечается в сообщении.

У Анатолия проблемы с сердцем и желудком. В незаконном заключении перенес микроинсульт. Из-за повышенного артериального давления он страдает постоянными головными болями, у него существенно ухудшилось зрение. Никакая медицинская помощь в исправительной колонии мужчине не оказывается, сообщает Денисова.

Подобные действия в отношении Анатолия Архипова являются нарушением не только украинского законодательства, но и норм международного права, подчеркивает она.

Омбудсвумен обратилась с призывом к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине срочно осуществить визит к Архипову и содействовать его немедленному освобождению.

«Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для возбуждения вопроса о его освобождении», — подчеркнула Денисова.

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