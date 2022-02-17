Зеленский изменил указ о службе в военном резерве ВСУ

Президент Владимир Зеленский внес изменения в указ «О Положении о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве Вооруженных сил Украины». Соответствующий указ обнародован сайте главы государства.



«Граждане проходят службу в военном резерве в добровольном порядке, а в особый период лица, уволенные с военной службы, которые по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодны к службе в военном резерве и соответствуют установленным требованиям прохождения службы в военном резерве, — в обязательном порядке», — отмечается в документе.



В нем также указано, что «в особый период на службу в военном оперативном резерве в обязательном порядке на должности в соответствии с их воинских званий зачисляются лица, уволенные с военной службы, которые по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодны к службе в военном резерве и соответствуют установленным требованиям прохождения службы в военном резерве».



Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.



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