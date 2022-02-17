На Донетчине за сутки выявили 1 707 заболевших ковидом, 16 человек умерли

В Донецкой области за сутки лаборатории сообщили о еще 1 707 новых случаях инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



От осложнений вследствие заболевания умерли еще шестнадцать пациентов, а выздоровели 1 446.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории области коронавирус обнаружили у 206 554 человек. Из них 177 017 пациентов выздоровели, 5 496 — умерли.

По данным Минздрава, за среду, 16 февраля, в Украине выявили 33 330 случаев заражения коронавирусом, что на 1 817 случаев больше, чем днем ранее.