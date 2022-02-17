Доля граждан Украины, в целом положительно относящихся к России, за год снизилась до 34%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в период 5-13 февраля.



«В ходе исследования украинцам по-прежнему ставился вопрос „Как вы вообще сейчас относитесь к России?“. По сравнению с декабрем 2021 года на сегодня с 39% до 34% снизилась доля тех, кто хорошо относится к России», — указывается в отчете.



Отношение к России в Украине резко снизилось после 2014 года, достигнув дна в мае 2015 года. После этого до февраля 2019 наблюдалось улучшение отношения к России, а с февраля 2020 вновь наблюдается ухудшение отношения, отмечают социологи.

Кроме того, отношение украинцев к России существенно зависит от региона. Если на западе страны положительно относятся к России 21%, в центре — 31%, то на юге — 45%, а на востоке — 53%. В то же время на западе больше тех, кто относится негативно к России, — 64%. В центре, как показало исследование, таких — 55%, юге — 40%, востоке — 30%.



При этом абсолютное большинство респондентов (92%) считают, что Украина и Россия должны оставаться независимыми государствами. Этот показатель вырос по сравнению с ноябрем 2021-го, когда независимость поддерживали 88% респондентов. Только 5% опрошенных считают, что Украина и Россия должны объединиться в одно государство.



Во всех регионах абсолютное большинство респондентов — от 95% на западе до 86% на востоке — заявили, что Украина и Россия должны быть независимыми государствами. Поддержка объединения в одно государство варьирует от 1% на западе до 11% на востоке. Если отдельно анализировать Донецкую и Луганскую области (подконтрольные Украине территории), 84% считают, что Украина и Россия должны быть независимыми государствами, а сторонниками объединения выступают 14%.



Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опрошено 2004 респондента, проживающих во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.



Статистическая погрешность не превышает 2,4%.