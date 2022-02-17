Украинцы понимают, что собственное государство необходимо защищать - Ермак

Подавляющее большинство украинцев полностью понимают необходимость защиты собственного государства. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем блоге на сайте lb.ua.



«Если бы они не делали это каждый раз, их государство уже давно прекратило бы свое существование. Они не раз оказывались на грани сокрушительного поражения, но всегда побеждали. И научились биться до последнего и воспринимать эту угрозу как повседневную данность. Но они не просто выжили во враждебном окружении, но и смогли добиться чрезвычайных экономических успехов и высокого уровня жизни», — уверен он.



По словам Ермака, государственность Украины тоже рождалась в невероятных испытаниях. Миллионы украинцев веками мечтали о свободе и возможности самим определять свою судьбу. И никакие испытания их не сломают в будущем.



«Чем отличаются успешные люди и успешные страны? Они всегда четко понимают, к чему стремятся. Выбирают цель и вместе планируют шаги по ее достижению. Поэтому мы продолжаем строить сильную Украину, которую уважают, и с интересами которой считаются во всем мире. Наш выбор — единение не в словах, а в действиях. Украинский народ — единственная мощная сила в это сложное время для страны», — подчеркивает глава ОП.



По его словам, сегодня украинцам приходится находиться под огромным давлением.



«Но мы несгибаемы. И мы уже научились давить в ответ и отстаивать собственную позицию. Ведь никто не сделает это за нас.

Мы готовы к любому развитию событий. Каждый день работаем, чтобы эту готовность повысить. За прошлый год кардинально усилилась поддержка наших международных партнеров. И в последние недели они беспрецедентно увеличили помощь для усиления Вооруженных сил Украины. Действия наших международных партнеров бесценны в укреплении оборонных способностей Украины», — указал Ермак.



«Очевидно, сегодня нам нужны надежные международные гарантии безопасности. Не только сегодня, не только теперь. Подчеркиваю, что Украина борется за долгосрочные гарантии безопасности, чтобы украинские граждане могли с уверенностью смотреть в завтрашний день», — подытожил глава ОП.