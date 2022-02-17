На Луганщине за сутки 234 заболевших COVID-19, четыре человека умерли

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки зафиксировали 234 новых случая заболевания COVID-19. От осложнений умерло еще четверо больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



При этом за сутки выздоровели 1 011 человек, умерли от осложнений заболевания 4 человека — 75-летняя женщина из Северодонецка, 63-летний мужчина из Беловодского района, 54-летний мужчина из Новопсковского района и 84-летний мужчина из Старобельского района.



За все время пандемии диагноз COVID-19 установлен у 76 242 жителей области. Из них выздоровели — 62 193 человека, умерли — 2 345 пациентов.



В настоящее время уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 1 315 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 63,4 (при пороговом уровне — 60).

По данным Минздрава, за среду, 16 февраля, в Украине выявили 33 330 случаев заражения коронавирусом, что на 1 817 случаев больше, чем днем ранее.