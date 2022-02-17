«ДНР»: 1 821 заболевший коронавирусом, 23 человека умерли

В отдельных районах Донецкой области за сутки, 16 февраля, выявили 1 821 случай коронавируса. Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ДНР».



За указанный период от осложнений умерли 23 человека, выписаны после выздоровления 554 пациента.



За все время пандемии «ДНР» признает 147 572 заболевших COVID-19. Из них 113 066 человек выздоровели, летальных случаев — 9 639.

Продолжают болеть 24 867 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлен 154 случая пневмоний, из них госпитализировано 91 человек. Всего на лечении находится 1 294 пациента с пневмониями, в том числе 541 на кислородной поддержке (+31 за сутки).



У правительства Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.