В Кремле прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина

Киев неоднократно предлагал Москве организовать встречу президентов Украины и РФ Владимира Зеленского Владимира Путина, но у российской стороны есть вопрос о повестке переговоров. Об этом сегодня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.



«Мы неоднократно получали сигналы от Киева с предложением встретиться, но каждый раз Киев не отвечал нам на простой вопрос: зачем, с какой целью», — сообщил представитель Кремля.



По его словам, Киев говорит «давайте встречаться», но по теме Донбасса. «Мы говорим: "Слушайте, давайте вы с донбассцами будете говорить про Донбасс. У вас есть к нам вопросы по другим темам?" Молчат», — рассказал Песков.



Владимир Зеленский сегодня сообщил, что неоднократно предлагал президенту РФ Владимиру Путину провести встречу. Украинский лидер отметил, что дипломатия начнется, когда «мы сядем за стол переговоров». Зеленский заявил о готовности к «любому формату» переговоров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил своим коллегам из Украины и РФ Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину трехстороннюю встречу в Стамбуле. Турецкий лидер заявил о вероятности проведения трехсторонней встречи президентов в Анкаре или Стамбуле, если будет положительный ответ от Путина.