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Словакия отправит Украине системы разминирования и медицинские товары

17 февраля 2022, 13:02

Словакия отправит Украине системы разминирования и медицинские товары

Словакия направит в Украину системы для разминирования и медицинские товары на 1,7 миллиона евро на фоне эскалации России.
Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, передает Deutsche Welle.

«Мы решили помочь соседу с целью содействовать созданию безопасной среды для граждан Украины», — сообщил глава словацкого правительства на брифинге.

Пакет помощи Киеву от Братиславы на сумму 1,7 миллиона евро будет включать системы разминирования и медицинские товары.

Хегер заявил, что вместе с европейскими партнерами они прикладывают все усилия для деэскалации ситуации вокруг Украины и достижению договоренности о мирном разрешении ситуации.

«Мы все осознаем, что любой конфликт будет катастрофичен для всех сторон», — сказал он.

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