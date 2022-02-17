Словакия отправит Украине системы разминирования и медицинские товары

Словакия направит в Украину системы для разминирования и медицинские товары на 1,7 миллиона евро на фоне эскалации России.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, передает Deutsche Welle.

«Мы решили помочь соседу с целью содействовать созданию безопасной среды для граждан Украины», — сообщил глава словацкого правительства на брифинге.



Пакет помощи Киеву от Братиславы на сумму 1,7 миллиона евро будет включать системы разминирования и медицинские товары.



Хегер заявил, что вместе с европейскими партнерами они прикладывают все усилия для деэскалации ситуации вокруг Украины и достижению договоренности о мирном разрешении ситуации.



«Мы все осознаем, что любой конфликт будет катастрофичен для всех сторон», — сказал он.