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Штаб ООС заявил о 29 обстрелах со стороны НВФ, ранен украинский военный

17 февраля 2022, 13:34

Штаб ООС заявил о 29 обстрелах со стороны НВФ, ранен украинский военный

Сегодня в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 11:00 незаконные вооруженные формирования 29 раз нарушили режим прекращения огня, 27 из которых — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Штаба ООС.

В окрестностях Новотошковского боевики трижды открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Водяного они обстреливали позиции ВСУ из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов.

В направлении Трудовского велся огонь из минометов калибра 82 мм.

В направлении Старогнатовки — из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Старого Айдара и Марьинки — из минометов калибра 120 мм. В направлении Южного, Майорска — из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

В направлении Лобачево — из минометов калибра 82 мм.

В направлении Новоселовки Второй — из противотанковых ракетных комплексов. В направлении Луганского — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм. В направлении Марьинки — из минометов калибра 120 мм. В направлении Светлодарска — из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

По направлению Троицкого —из вооружения танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

В направлении Попасной — из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Зайцево — из автоматических станковых гранатометов. В направлении Невельского — из минометов калибра 120 мм.

В направлении Шумов — из минометов калибра 120 мм.

В направлении Новозвановки — из артиллерии калибра 152 мм, в направлении Травневого — из минометов калибра 120 мм, в направлении Станицы Луганской — из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

В направлении Авдеевки — из минометов калибра 120 мм, в направлении Песков — из минометов калибра 82 мм.

В результате обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Он находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — средней тяжести.

Как сообщалось, боевики группировки «ЛНР» сегодня утром обстреляли Станицу Луганскую из артиллерии. Один из снарядов попал в детский сад. В результате пострадали трое работников детского сада — две женщины и мужчина получили контузии.

Кроме того, под обстрел «ЛНР» попала железнодорожная станция Кондрашевская-Новая в Станице Луганской.

Также со стороны подконтрольной группировке «ЛНР» территории обстрелян поселок Врубовка, один из снарядов попал во двор лицея. Об этом сообщает Попаснянская городская военно-гражданская администрация.

В Марьинке была ранена местная жительница. В свою очередь группировка «ДНР» заявила о повреждениях жилых домов в поселке шахты «Трудовская» на окраине Донецка в результате обстрела.

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