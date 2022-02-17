Лавров не дал четкого ответа, завершится ли эскалация 20 февраля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ушел от ответа на вопрос, завершится ли эскалация вокруг Украины 20 февраля. Об этом шла речь на пресс-конференции по итогам переговоров Лаврова с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.



Напомнив, что 20 февраля заканчиваются российско-белорусские учения «Союзная решительность», глава МИД РФ постарался уйти от ответа на вопрос, закончится ли на этом эскалация вокруг Украины.



«Насчет "20 февраля" — вопрос не ко мне. 20 февраля заканчиваются наши учения, как это было объявлено. А насчет того, закончится ли 20 февраля эскалация — я не знаю, потому что не мы ее раздували, не мы этим занимаемся», — сказал он.



После этого Лавров добавил, что «Россия сама будет решать, как и какими средствами обеспечивать собственную безопасность».

15 февраля министерство обороны России объявило о возвращении военных в пункты постоянной дислокации по окончании учений, подразделения Южного военного округа и Западного военного округа уже начали погрузку на транспорт.



Последний отчет украинской разведки, составленный в среду, 16 февраля, не содержит никаких доказательств того, что Россия отводит свои войска от границ Украины. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.



НАТО не видит свидетельств деэскалации вокруг украинских границ. Генсек Альянса Йенс Столтенберг отметил, что сохранение близ Украины тяжелой военной техники может позволить РФ в случае необходимости быстро вернуть войска к границе.