Опубликовано видео эвакуации детского сада в Станице Луганской

Национальная полиция опубликовала видео эвакуации детей и сотрудников из детского сада в Станице Луганской во время обстрела сегодня утром. Видео было снято нагрудной камерой одного из правоохранителей.

В момент обстрела детского сада 20 детей завтракали в столовой на втором этаже, отметили в полиции.



Пострадавших среди детей нет. Однако трое работников сада — две женщины и мужчина — получили контузии.

Обстрел произошел около 9 часов утра, артиллерийский снаряд пробил стену детского сада.



Кроме того, под обстрел боевиков «ЛНР» попала железнодорожная станция Кондрашевская-Новая в Станице Луганской, также был поврежден жилой дом.



Президент Владимир Зеленский назвал обстрел детского сада в Станице Луганской «большой провокацией». Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к международным партнерам в связи со случившимся.