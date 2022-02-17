Прямо из кремлевского учебника: Трасс отреагировала на обострение на Донбассе

Москва прибегла к привычному сценарию, пытаясь обстрелами на Донбассе создать повод для нападения на Украину. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.



«Сообщение о якобы ненормальной военной деятельности Украины на Донбассе является откровенной попыткой российского правительства сфабриковать повод для вторжения. Это прямо из кремлевского учебника», — написала Трасс в Twitter.



Она в очередной раз обратилась с призывом к России вывести свои войска, подчеркнув, что еще есть время для дипломатии и деэскалации.



«Очень обеспокоена сообщениями об усилении российской агрессии: более 7 000 дополнительных военных у границы с Украиной и нападение пророссийских войск на детский сад в Украине», — отметила глава британского МИД.

НАТО обеспокоена возможными попытками России создать повод для вооруженного нападения на Украину. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Пентагон следит за обострением ситуации на Донбассе и собирает данные о происходящем. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.