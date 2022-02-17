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С начала года ООН доставила на Донбасс более 140 тонн гуманитарной помощи

17 февраля 2022, 17:34

С начала года ООН доставила на Донбасс более 140 тонн гуманитарной помощи

Три колонны гуманитарной помощи ООН отправила на Донбасс с начала 2022 года. Об этом сообщила заместитель генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины.

Она отметила, что все 8 лет конфликта ООН продолжает оказывать поддержку Украине и сохраняет приверженность ее суверенитету и территориальной целостности. 

«Наши коллеги привержены предоставлению помощи в соответствии с гуманитарными принципами нейтральности, беспристрастности, гуманности и независимости. Это включает, к примеру, три гуманитарные колонны, которые доставили более 140 тонн жизненно необходимой помощи. Они доставили ее через линию соприкосновения с начала 2022 года, оказав помощь тысячам нуждающихся», — сказала заместитель генсека ООН.

Дикарло подчеркнула, что все стороны конфликта, при всех обстоятельствах, непременно должны беспрепятственный безопасный гуманитарный доступ.

«В разгар нынешней напряженности мы не должны выпускать из виду существующие острые гуманитарные потребности, от которых страдает 2 миллиона 900 тысяч человек. Большинство из них проживают на востоке Украины в районах, неподконтрольных правительству», — констатировала она.

Заместитель генсека ООН отметила, что донорская поддержка позволила оказать помощь более полутора миллионам человек в первые 9 месяцев 2021 года, что составляет самый высокий уровень с 2017 года.

«Это критически важное достижение должно сохраняться в свете обостряющихся гуманитарных потребностей. Скорейшее финансирование в объеме 190 миллионов [долларов] для плана гуманитарного реагирования на 2022 год необходимо для дальнейшего удовлетворения срочных потребностей 1 миллиона 800 тысяч человек по обе стороны линии соприкосновения», — добавила Розмари Дикарло.

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