90% всех ограничений СММ ОБСЕ в 2021 году существовали в ОРДЛО

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине посол Халит Чевик заявил, что в 2021 году 90% всех ограничений работы Миссии существовали на неподконтрольной правительству территории. Об этом он сказал в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины.



«Отмечаю с глубокой обеспокоенностью, что ограничение свободы передвижения для мониторинговой миссии не только сохраняется, но и усугубилось в последний год. В момент повышенной напряженности беспристрастные и объективные доклады Миссии жизненно необходимы, и такие ограничения в особенности неприемлемы, поскольку они ограничивают возможности Миссии», — подчеркнул посол.



Он отметил, что СММ зачастую страдает от враждебной риторики и запугивания.



«В нашу работу ежедневно вмешиваются. Миссия страдала от временной блокады деятельности в Донецкой области в октябре 2021 года, в Луганской области СММ также страдает от блокирования нашей деятельности. Нас лишили оперативной свободы и независимости», — констатировал глава СММ.



В этом контексте он подчеркнул свою обеспокоенность в связи с тем, что линия соприкосновения крайне трудна для пересечения как для наблюдателей, так и для гражданских лиц.



«По сути, это граница, которая разделяет семьи и общины, и мешает предоставлению услуг... Ситуация с безопасностью остается напряженной, из-за этого страдают гражданские лица по обе стороны линии соприкосновения», — сказал посол Чевик.



Он добавил, что в таких сложных обстоятельствах политическая воля сторон строго соблюдать прекращение огня и снижать напряженность принципиально важна.

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