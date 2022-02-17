В «ДНР» заявили об эвакуации поселка под Донецком, а потом опровергли это

В неподконтрольной властям Александровке в Донецкой области в пятницу начнется эвакуация местного населения в связи с обострением ситуации с безопасностью вдоль линии соприкосновения. Такое сообщение распространил пророссийский канал «Донбасс решает» со ссылкой на главу оккупационной администрации Александровки Константина Чалого. Сам Чалый впоследствии опроверг эту информацию.



В сообщении канала в Телеграм речь шла о том, что жителей Александровки якобы будут организованно вывозить автобусами «в безопасные места», так как со слов Чалого, якобы «поступило официальное распоряжение на этот счет».



Позже сепаратистский ресурс ДАН написал об опровержении этой информации.



«Я не знаю, откуда прошла такая информация. Распоряжений никаких нет. Как будет дальше — неизвестно. Но никто никого не эвакуирует и пока не собирается, работаем в обычном режиме», — приводит ресурс слова Чалого.

17 февраля боевики совершили более 40 обстрелов с применением тяжелой артиллерии, запрещенных минометов и танков, в результате чего ранения получили мирная жительница в Марьинке, двое военнослужащих, снаряды попали в здание детского сада и лицея, пострадали и другие объекты гражданской инфраструктуры, часть населенных пунктов на Донетчине обесточена.

Украинская делегация инициирует внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы в связи с эскалацией ситуации с безопасностью в Донецкой и Луганской областях.