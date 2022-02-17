Провокации к заседанию Совбеза ООН: Резников — об увеличении обстрелов на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования при поддержке России увеличили количество провокаций на Донбассе. Это сделано сознательно накануне заседания Совбеза ООН, в ходе которого будет рассмотрен вопрос выполнения Минских договоренностей. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.



«Следует отметить увеличение количества прицельных обстрелов, которые создают опасность для мирных жителей, в том числе детей», — цитирует министра пресс-служба ведомства.



Резников тометил, что в то же время, Российская Федерация наращивает «информационную кампанию по привлечению оккупационных администраций для обоснования расширения масштабов вооруженной агрессии против нашего государства».



По его словам, украинские представители в СЦКК провели все необходимые процедуры реагирования, задействованы соответствующие механизмы на уровне СММ ОБСЕ. Украина ожидает, что соответствующая информация будет отражена в отчетах СММ ОБСЕ.



«Мы неукоснительно соблюдаем все взятые на себя обязательства и принимаем меры для обеспечения безопасности наших граждан. Также мы информируем международных партнеров. Совместно с коллегами из других ведомств мы обеспечим максимальный доступ украинских и иностранных СМИ в места обстрелов, мы максимально прозрачны. Будет сделано все, чтобы предоставить миру объективную информацию о том, кто действительно нарушает Минские договоренности и не хочет мира. Все случившиеся сегодня факты должны быть расследованы. Это позволит более эффективно действовать в будущем с целью поддержки режима прекращения огня», — заявил Резников.

Штаб ООС сообщил, что с начала текущих суток число обстрелов со стороны боевиков на Донбассе возросло до 47 по состоянию на 19:00. Из них 38 раз они применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.