Полномасштабной военной операции со стороны РФ не наблюдается, но есть провокации — Данилов

В настоящее время полномасштабной военной операции со стороны РФ не наблюдается. Однако есть провокации, цель которых состоит в том, чтобы Украина начала отвечать военным путем. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире программы «Право на владу» на канале «1+1».



Он прокомментировал сегодняшний обстрел Станицы Луганской и обострение на Донбассе.



«Если речь идет о полномасштабной операции в отношении нашей страны, то мы такого не видим. Что мы на сегодняшний день видим: провокации со стороны РФ, они их наносили постоянно. Сегодня была массированная провокация. Какая у них цель? Цель — чтобы мы начали военным путем отвечать. Для того, чтобы нас обвинить в том, что мы имеем причастность - что они бы хотели, чтобы развернулось на нашей территории. Мы должны быть сдержанными и не вестись на провокации», — заявил Данилов.



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