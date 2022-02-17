Донбасс накрыло артиллерией, «бездарный Минск». Главное

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Эскалация ситуации вокруг границ Украины



● Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию ясно объявить об отсутствии намерений напасть на Украину и подтвердить это отведением войск от границы. По данным западной разведки, Россия продолжает наращивать свои силы вокруг украинской границы, почти половина боевых групп Москвы, окружающих Украину, сейчас находится в пределах 50 километров от границы. Блинкен допускает, что Москва может использовать искусственный повод для вторжения — инсценировать теракт или провести реальную химическую атаку на гражданских. Кремль назвал высказывания о планах вторжения России в Украину являются продолжением нагнетания ситуации.



● Министр иностранных дел России Сергей Лавров ушел от ответа на вопрос, завершится ли эскалация вокруг Украины 20 февраля.



Что еще произошло



● Ситуация вдоль линии соприкосновения на Донбассе резко обострилась. 17 февраля боевики 47 раз открывали огонь, из них 38 раз они применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Ранены двое мирных жителей и двое военнослужащих. Повреждены жилые дома, снаряды повредили здание школы и детского сада, два города и три поселка на Донетчине обесточены.



● Россия ответила на предложения США по гарантиям безопасности. Для деэскалации ситуации вокруг Украины РФ выдвинула ряд требований — «принуждение Киева к выполнению "Комплекса мер", прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории». В случае отказа договариваться Москва пригрозила мерами военно-технического характера».



● Президент Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения составлены «бездарно» и поставили Украину в более слабую позицию.



● Зеленский считает, что президент РФ Владимир Путин может признать «Л-ДНР», и таким образом Россия повышает ставки.

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