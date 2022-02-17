Украина не планирует никаких наступательных действий на Донбассе — главком ВСУ

В связи с обострением ситуации на Донбассе главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный выступил с официальным заявлением. Его текст опубликован в Facebook.



Залужный отметил, что по поступающей из ОРДО информации, в некоторых населенных пунктах на временно оккупированной территории, в частности в Донецке, планируется эвакуация местного населения в связи с возможным обострением.



«Официально сообщаем: Вооруженные Силы Украины неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права, не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей. Наши действия носят исключительно оборонительный характер. Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация. Любой ущерб, который может быть причинен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией», — говорится в заявлении.



Главком ВСУ подчеркнул, что украинская сторона информирует международные организации о подготовке таких провокаций.



Он также добавил, что грубые нарушения Минских договоренностей со стороны боевиков, которые были зафиксированы в течение текущих суток, должны быть расследованы. По словам Залужного, это позволит в будущем действовать более эффективно с целью поддержания режима прекращения огня.



«Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обратилась к координатору ТКГ от ОБСЕ по поводу безотлагательного созыва внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности, а после этого — заседания ТКГ по вопросам нарушений режима прекращения огня, которые проходили в течение 17 февраля», — отметил главком ВСУ.

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