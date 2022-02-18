Власти Луганщины выделят деньги для ликвидации последствий обстрелов

Власти Луганской области в кратчайший срок проведут оценку ущерба от вчерашних обстрелов и выделят финансирование для ликвидации последствий, пообещал председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.



«Мы сейчас будем оценивать последствия обстрелов, выделять средства для ликвидации последствий. Также свяжемся с владельцем дома, в который было прямое попадание», — сказал он.



Гайдай напомнил жителям области о горячей линии облгосадминистрации 0 800-505-107.



«Если в случае обстрелов нужна помощь, обращайтесь на горячую линию, которая работает круглосуточно», — сказал он.



По словам главы ОГА, сейчас поступает много звонков из областей, которые находятся дальше от Донбасса.



«Да, люди беспокоятся. Но я хотел бы напомнить. Нам, на Луганщине не надо напоминать, что война идет восьмой год, что она никогда не заканчивалась. Сейчас есть определенное обострение, чего и добивался руководитель РФ», — заявил он.



Все сотрудники облгосадминистрации на местах работают в усиленном режиме, уточнил Гайдай. По его словам, никто не едет даже в отпуск в соседние области.

В нескольких населенных пунктах Луганской области остаются без электричества 7 400 абонентов из-за поврежденной обстрелами сети.