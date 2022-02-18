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Власти Луганщины выделят деньги для ликвидации последствий обстрелов

18 февраля 2022, 09:27

Власти Луганщины выделят деньги для ликвидации последствий обстрелов

Власти Луганской области в кратчайший срок проведут оценку ущерба от вчерашних обстрелов и выделят финансирование для ликвидации последствий, пообещал председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

«Мы сейчас будем оценивать последствия обстрелов, выделять средства для ликвидации последствий. Также свяжемся с владельцем дома, в который было прямое попадание», — сказал он.

Гайдай напомнил жителям области о горячей линии облгосадминистрации 0 800-505-107.

«Если в случае обстрелов нужна помощь, обращайтесь на горячую линию, которая работает круглосуточно», — сказал он.

По словам главы ОГА, сейчас поступает много звонков из областей, которые находятся дальше от Донбасса.

«Да, люди беспокоятся. Но я хотел бы напомнить. Нам, на Луганщине не надо напоминать, что война идет восьмой год, что она никогда не заканчивалась. Сейчас есть определенное обострение, чего и добивался руководитель РФ», — заявил он.

Все сотрудники облгосадминистрации на местах работают в усиленном режиме, уточнил Гайдай. По его словам,  никто не едет даже в отпуск в соседние области.

В нескольких населенных пунктах Луганской области остаются без электричества 7 400 абонентов из-за поврежденной обстрелами сети.

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