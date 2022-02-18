Боевики «ЛНР» не пустили наблюдателей ОБСЕ на полигон и угрожали забрать автомобили

Незаконные вооруженныей формирования по-прежнему препятствуют работе миссии ОБСЕ на Донбассе. В этот раз угрозы прозвучали в адрес наблюдателей организации, говорится в заявлении СММ ОБСЕ.



Инцидент произошел 16 февраля на полигоне вооруженных формирований «ЛНР» около Шимшиновки в Луганской области, где наблюдатели миссии осуществляли патрулирование.



«К наблюдателям подошел невооруженный член вооруженных формирований и попросил их покинуть полигон, заявив, что им не разрешается находиться там во время учений с боевой стрельбой и они должны предварительно согласовать это с лицами, которым принадлежит фактический контроль», — отмечается в сообщении.



После этого боевик «угрожал забрать патрульные автомобили в том случае, если миссия предпримет попытки в будущем посетить полигон без предварительного согласования».



Наблюдателям пришлось связаться со своим патрульным центром, после чего покинуть этот район.



В ОБСЕ подчеркнули, что выступают против выдвижения каких-либо условий ее присутствия на всей территории, где распространяется действие мандата миссии. Кроме того, там протестуют против недопустимых угроз захвата собственности СММ, которые не имеют оправдания ни при каких обстоятельствах.



«Миссия самостоятельно решает, где она планирует осуществлять патрулирование, в том числе собственно проводить соответствующую оценку безопасности. СММ напоминает о безусловности своей свободы передвижения и своем праве осуществлять мониторинг в пределах, определённых в мандате Миссии», — говорится в сообщении.

В 2021 году 90% всех ограничений работы СММ ОБСЕ были зафиксированы на неподконтрольной Украине территории Донбасса, сообщил глава миссии.