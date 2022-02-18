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«ДНР» удерживает в плену участника АТО и не предоставляет медпомощь — Денисова

18 февраля 2022, 10:07

«ДНР» удерживает в плену участника АТО и не предоставляет медпомощь — Денисова

Гражданин Украины Анатолий Бадрак, незаконно содержащийся группировкой «ДНР» в Макеевской исправительной колонии № 32, нуждается в немедленном лечении. Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Анатолий — дончанин, военный пенсионер и участник АТО. С началом военных действий в 2014 году военная часть, в которой он проходил службу в звании подполковника Национальной гвардии, была передислоцирована из Донецка в Харьков. Через два года из-за состояния здоровья он был вынужден уйти на пенсию. Однако продолжал периодически ездить в Донецк к семье.

8 июля 2018 после пересечения КПВВ «Майорск» Анатолия задержали представители оккупационной администрации.

В течение месяца он находился в изоляторе временного содержания, а затем в СИЗО Донецка, где подвергался жестоким пыткам. После зверского избиения долгое время не мог держаться на ногах, отмечается в сообщении.

1 ноября 2019 года «верховным судом ДНР» Анатолий был приговорен к 13 годам лишения свободы за «насильственный захват власти или насильственное удержание власти».

Анатолий болен астмой 1-й степени и требует постоянной терапии ингаляционными стероидами. У мужчины серьезные проблемы с позвоночником, сопровождающиеся постоянными болевыми синдромами: вертеброгенная двусторонняя люмбоишиалгия рецидивирующего течения, требующая хирургического вмешательства. К тому же у него черепно-мозговая травма с ликворно-венозной дистензией, а из-за нароста не функционирует рука. Никакая медицинская помощь в исправительной колонии Анатолию не предоставляется, отмечает Денисова.

По ее словам, все вышеназванные действия по отношению к Анатолию Бадраку являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права.

Денисова обратилась к руководству МККК в Украине срочно посетить Анатолия Бадрака и способствовать его немедленному освобождению.

«Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться, чтобы поднять вопрос об его освобождении», — резюмировала омбудсвумен.

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