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На Донетчине за сутки 1 833 заболевших ковидом, 15 человек умерли

18 февраля 2022, 10:52

На Донетчине за сутки 1 833 заболевших ковидом, 15 человек умерли

В Донецкой области за сутки лаборатории сообщили о еще 1 833 новых случаях инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

От осложнений вследствие заболевания умерли еще пятнадцать пациентов, а выздоровели 1 710.

С начала пандемии на подконтрольной властям территории области коронавирус обнаружили у 208 387 человек. Из них 178 727 пациентов выздоровели, 5 511 — умерли.

По данным Минздрава, за четверг, 17 февраля, в Украине выявили 34 938 случаев заражения коронавирусом, что на 1 608 случаев больше, чем днем ранее.

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