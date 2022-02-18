Почти 1800 случаев коронавируса выявила «ДНР» за сутки

В отдельных районах Донецкой области за четверг, 17 февраля, выявили 1 773 случая коронавируса. Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ДНР».



За указанный период выписаны после выздоровления 676 пациентов. О новых летальных случаях не сообщается.



За все время пандемии «ДНР» подтверждает 149 345 заболевших COVID-19. Из них 113 742 человека выздоровели, летальных случаев — 9 639.



Продолжают болеть 26 964 пациента.



Кроме того, за сутки выявлен 139 случаев пневмоний, из них госпитализировано 87 человек. Всего на лечении находится 1 330 пациента с пневмониями, в том числе 519 на кислородной поддержке (+27 за сутки).



У правительства Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.